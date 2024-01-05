США скликали Радбез ООН через північнокорейські ракети в Росії

США отримали нову інформацію про те, що Росія одержує зброю від третіх країн, у тому числі від КНДР. Ця зброя використовується Росією для знищення громадянської інфраструктури України та вбивства мирних людей.

"США вважають, що Росія використовує додаткові ракети з КНДР, щоб знищити більше громадянської інфраструктури України та вбити українських мирних жителів", - повідомив Кислиця.

За словами Кислиці, російські війська запускали ракети з КНДР по Україні під час ракетних атак 30 грудня і 2 січня.

"За інформацією США, нещодавно Корейська Народно-Демократична Республіка (КНДР) передала Росії пускові установки балістичних ракет і кілька десятків балістичних ракет. 30 грудня 2023 р. російські війська запустили щонайменше одну з цих балістичних ракет КНДР по Україні. 2 січня російські війська запустили кілька балістичних ракет КНДР в Україні, зокрема в рамках нічної атаки", - повідомив постпред України при ООН.

Реакція ООН на російську агресію проти України

Раніше ми писали, що Кислиця написав листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу про реакцію організації на російську агресію.

Генсек ООН Антоніу Гутерреш засудив широкомасштабні атаки російських окупантів по Україні в ніч на 29 грудня 2023 року. У заяві Генсека говорилося, що "атаки на цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури, вчинені з порушенням гуманітарного права, є неприйнятними та повинні негайно припинитися".