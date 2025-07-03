США скинуть мільярди мух з літаків над Мексикою: що стоїть за цим планом?

Уряд США готує план, що звучить як сюжет фільму жахів. Вони планують виростити мільярди мух і скинути їх з літаків над Мексикою та південним Техасом. Для чого це будуть робити та які це може мати наслідки?

Для чого США збирається скинути мільярди мух з літаків над Мексикою, розповідає РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Як мухи можуть рятувати природу, тварин та промисловість?

Ця незвичайна стратегія має на меті боротьбу з личинками м'ясоїдних мух, які загрожують м'ясній промисловості, дикій природі та навіть домашнім тваринам. Але не поспішайте лякатися - ця дивна наука вже доводила свою ефективність.

"Це надзвичайно вдала технологія", - каже Едвін Берджесс, доцент Університету Флориди, що вивчає паразитів.

Цільовим шкідником є личинка мухи-гвинточерва нового світу (New World screwworm), яка, на відміну від більшості личинок, харчується живими тканинами, а не мертвою плоттю. Це робить її винятково небезпечною загрозою.

План Міністерства сільського господарства США (USDA) полягає у масштабному розведенні та випуску в дику природу дорослих самців мух, яких попередньо стерилізують за допомогою радіації.

У дикій природі ці стерильні самці спаровуються з дикими самками, але відкладені яйця залишаються незаплідненими та не вилуплюються. Це призводить до зменшення кількості личинок і, з часом, до вимирання популяції шкідника.

Цей метод вважається більш ефективним та екологічним, ніж масове розпилення пестицидів. Саме так США та інші країни на північ від Панами вже успішно знищили цього шкідника десятиліття тому.

Фабрика з виробництва мух

Десятиліттями фабрика з виробництва стерильних мух у Панамі утримувала популяцію шкідника під контролем. Проте наприкінці минулого року муха-гвинточерв знову з'явилася на півдні Мексики, що викликало занепокоєння та необхідність відновлення програми.

З 1962 по 1975 рік у США та Мексиці було виведено та випущено понад 94 мільярди стерильних мух для викорінення цього шкідника.

Ключова перевага у тому, що самки мухи-гвинточерва спаровуються лише один раз за своє тижневе доросле життя, що дає біологам вирішальну перевагу.

Нові фабрики та мільйони мух

USDA планує запустити нову фабрику з виробництва мух-гвинточервів на півдні Мексики до липня 2026 року. Також до кінця поточного року відкриється центр розповсюдження мух на півдні Техасу, щоб імпортувати та випускати мух з Панами за потребою.

Панамська фабрика може виводити до 117 мільйонів мух на тиждень, але USDA прагне досягти потужності щонайменше 400 мільйонів на тиждень. Планується витратити 8,5 мільйона доларів на виробництво в Техасі та 21 мільйон доларів на переобладнання заводу на півдні Мексики.

Чому це дуже важлива місія?

Муха-гвинточерв нового світу є серйозною загрозою для м'ясної промисловості. Самки відкладають яйця в рани тварин або навіть у відкритий слиз. І це має руйнівні наслідки.

"Дуже важка корова може загинути від цього за два тижні", - попереджає Майкл Бейлі, президент Американської асоціації ветеринарної медицини.

Зараження завдає тваринам страшного болю, а колишній фермер Дон Хайнеман згадує, як "там гидко пахло, ніби гнилим м'ясом".

Крім того, є загроза й для людей. Самки цих мух можуть відкладати яйця в рани будь-якої теплокровної тварини, включаючи людей.

Через занепокоєння щодо міграції мухи на північ, США тимчасово закрили свій південний кордон у травні для імпорту живої худоби, коней та бізонів.

Наскільки це безпечно

Вирощування величезної колонії мух - це відносно легкий процес, але потребує суворого контролю, щоб запобігти втечі фертильних дорослих особин.

Крім того, скидання мух з повітря може бути небезпечним: минулого місяця літак, який випускав стерильних мух, розбився поблизу кордону Мексики з Гватемалою, загинуло троє людей.

Метод випуску мух з літаків залишається майже незмінним з 1950-х років, коли вчені поміщали їх у паперові стаканчики, а потім скидали за допомогою спеціальних жолобів. Пізніше використовували машини, відомі як "вижпакери", для завантаження в коробки.

Едвін Берджесс називає розробку розведення та розповсюдження стерильних мух одним із "найвищих досягнень" Міністерства сільського господарства США.

Деякі чиновники вже стверджують, що після чергового успішного викорінення цього шкідника нові фабрики не слід закривати.

Адже, як сказав Берджесс, "те, над чим, як ми думаємо, маємо повний контроль - і над чим ми оголосили тріумф і перемогу - завжди може знову проявити свою потворну сутність".