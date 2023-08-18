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США схвалили програму навчання українських пілотів на F-16 у Данії, - CNN

Фото: F-16 (wikipedia org)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати Америки схвалили програму навчання українських пілотів на літаках F-16, яке відбуватиметься в Данії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"За словами представника адміністрації президента Джо Байдена, США схвалили передачу Україні навчальних матеріалів щодо F-16, оскільки має розпочатися програма навчання українських пілотів на американських літаках", - йдеться у повідомленні.

Чиновник сказав, що США можуть підтвердити, що міністерство нещодавно схвалило запит від Данії у зв'язку з їхніми зусиллями зі створення програм навчання українських пілотів і технічного обслуговування.

Що відомо про деталі навчання в Данії

За словами чиновника, йдеться про навчальні модулі, документацію та навчальні матеріали для занять у класі, які містять інформацію про конфіденційні технології США. 

Затвердження запиту Данії було одним із найважливіших кроків перед тим, як українські льотчики могли б розпочати навчання польотів на літаках четвертого покоління, про що Київ просив упродовж кількох місяців.

Передача Україні F-16

Нагадаємо, українські офіційні особи та військові вже досить тривалий час просять у західних союзників розпочати постачання сучасних винищувачів. Вони необхідні Україні для того, щоб захиститися від постійних російських обстрілів, а також скласти конкуренцію авіації РФ.

Вчора, 17 серпня, США схвалили передачу Україні винищувачів F-16 із Данії та Нідерландів.

Сьогодні радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів нашої країни.

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