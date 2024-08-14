UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США схвалили продаж Ізраїлю винищувачів, техніки та зброї на 20 млрд доларів

Фото: державний секретар США Ентоні Блінкен (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сполучені Штати Америки схвалили продаж Ізраїлю літаків F-15 та іншої військової техніки та зброї на суму 20 мільярдів доларів. Поставки мають розпочатися приблизно з 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пентагон та Reuters.

Так, зазначається, що державний секретар США Ентоні Блінкен у вівторок схвалив продаж ізраїльській стороні:

  • винищувачів F-15 та військового обладнання на суму майже 19 мільярдів доларів, танкових боєприпасів на суму 774 мільйони доларів,
  • розривних мінометних набоїв на суму понад 60 мільйонів доларів,
  • армійської техніки на суму 583 мільйони доларів.

Очікується, що постачання F-15 почнеться у 2029 році, позаяк виробництво літаків займе роки, а от поставки іншого обладнання почнуться в 2026 році, кажуть в Міноборони США.

За словами експерта, деякі поставки з цього військового пакету для Ізраїля можуть бути навіть раніше 2026 року.

Що передувало

Нагадаємо, днями американські ЗМІ повідомили, що Вашингтон планує надати Ізраїлю 3,5 мільярда доларів для придбання зброї та військового обладнання США. 

Зазначалося, що так кошти будуть вивільнені через кілька місяців після виділення Конгресом.

Додамо, що фінансування було виділено США на тлі зростання напруги на Близькому Сході.

Також перед тим стало відомо, що США направили винищувачі F-22 Raptor на Близький Схід для посилення захисту Ізраїлю і запобігання можливій регіональній ескалації з боку Ірану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльЕнтоні Блінкен