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У США сенатори закликали Мінфін заблокувати будівництво "Північного потоку 2"

НовиниПолітика    17.03.2018 - 02:29
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)
Фото: Сенат США (tweeter.com/UKRintheUSA)

Сенатори вважають, що президент США повинен використати всі засоби для запобігання будівництву російського газопроводу

У США група з 39 сенаторів від двох партій закликала Міністерство фінансів країни і Держдепартамент заблокувати будівництво російського газопроводу "Північний потік 2". Про це йдеться в листі сенаторів до міністра фінансів Стівена Мнучіна та заступника держсекретаря Джона Саллівана, передає The Washington Examiner.

"Ми повинні переконатися в тому, що наші європейські союзники бачать наше прагнення підтримати їхню енергетичну незалежність і вберегти їх від згубного впливу "Північного потоку 2" в довгостроковій перспективі", - сказано в листі.

Сенатори також вважають, що адміністрація президента США Дональда Трампа повинна використовувати всі наявні у неї засоби для запобігання будівництву російського газопроводу.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що Європі потрібно переглянути позицію щодо будівництва російського газопроводу "Північний потік 2".

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Теги: Сполучені Штати Америки, Сенат США, Северный поток-2
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