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США сегодня объявят санкции против украинских коррумпированных лиц, - Квин

Автор: Илона Свиридова

Сегодня, 9 декабря, на саммите в поддержку демократии США объявят санкции против украинских коррумпированных лиц. Подробности ожидаются вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она.

Отметим, на прошлой неделе стало известно, что Министерство финансов США введет ряд санкций в рамках проводимого американской администрацией саммита за демократию. Кто войдет в списки, пока неизвестно.

Напомним, ранее США опубликовали первую в истории страны стратегию борьбы с коррупцией.

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Соединенные Штаты АмерикикоррупцияСанкции