США сегодня объявят санкции против украинских коррумпированных лиц, - Квин

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин на конференции "Семь лет антикоррупционной реформы".

"Администрация Байдена включила борьбу с коррупцией в темы саммита, который начнется сегодня, и Украина тоже принимает участие в этом саммите. Я также хотела бы сказать, что сегодня в 17:30 посмотрите, очень важное объявление будет. В нем будет идти речь о санкциях США, которые показывают решительность привлекать к ответственности коррумпированных лиц. Вы, наверное, кого-то из этого списка узнаете", - отметила она.