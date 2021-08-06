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США считают аннексию Крыма Россией "большим преступлением" и призвали мир не забывать об этом

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Пятница 06 августа 2021 11:37
США считают аннексию Крыма Россией "большим преступлением" и призвали мир не забывать об этом Фото: временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мир не должен забывать о российской аннексии Крыма. США продолжат использование санкционной политики в отношении России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление временной поверенной в делах США в Украине Кристины Квин на форуме экспертной сети "Крымской платформы".

Она отметила, что США считают аннексию Крыма "большим преступлением".

"Россия пытается показать, что Крым - это часть Российской Федерации. Но США никогда не признают нелегальную оккупацию Крымского полуострова", - заявила Квин.

По ее словам, на Россию не действуют заявления мирового сообщества.

"Нарушение прав человека в Крыму продолжаются. Те, кто в этом виноват, должны понести ответственность", - уверена Квин.

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