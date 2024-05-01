США розширили санкції проти Росії: під обмеженнями одна з найбільших авіакомпаній

Сполучені Штати Америки сьогодні, 1 травня, запровадили нові антиросійські санкції проти фізичних та юридичних осіб. До списку увійшла одна з найбільших авіакомпаній "Побєда".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів США.
Як зазначається на сайті Мінфіну, обмеження запровадили не лише проти "Побєди", а й стосовно підприємств ОПК. Йдеться, зокрема, про:
Крім російських фізичних та юридичних осіб, обмеження також були націлені на підприємства з Туреччини, Китаю, Словаччини, Бельгії та Киргизстану, оскільки вони могли допомагати Росії обходити західні санкції.
Також обмеження запровадили проти Віктора Лабіна, який мешкає у Брюсселі. Російські ЗМІ стверджували, що він є співробітником Головного розвідувального управління та допомагає постачати до Росії "незамінні координатно-вимірювальні машини".
У Мінфіні США наголошують, що мета таких санкцій - обмежити доходи Кремля та доступ росіян до товарів, які необхідні для продовження війни проти України.
Загалом до списку санкцій потрапили понад 200 фізичних та юридичних осіб.
Нагадаємо, Росія всіляко намагається обійти санкції, які запровадили проти неї країни Заходу. У цьому країні-агресору допомагає низка держав.
Зокрема, у російських ракетах, які ворог регулярно запускає по Україні, знаходять десятки деталей іноземного виробництва. При цьому деякі з них виготовили в країнах Заходу.
Більш детально про те, як Росія обходить санкції, - у матеріалі РБК-Україна.
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