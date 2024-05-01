США розширили санкції проти Росії: під обмеженнями одна з найбільших авіакомпаній

Як зазначається на сайті Мінфіну, обмеження запровадили не лише проти "Побєди", а й стосовно підприємств ОПК. Йдеться, зокрема, про:

автозавод "Урал";

Брянський автозавод;

завод "Протон";

48-й науково-дослідний інститут Міноборони Росії;

Томський електротехнічний завод;

Крім російських фізичних та юридичних осіб, обмеження також були націлені на підприємства з Туреччини, Китаю, Словаччини, Бельгії та Киргизстану, оскільки вони могли допомагати Росії обходити західні санкції.

Також обмеження запровадили проти Віктора Лабіна, який мешкає у Брюсселі. Російські ЗМІ стверджували, що він є співробітником Головного розвідувального управління та допомагає постачати до Росії "незамінні координатно-вимірювальні машини".

У Мінфіні США наголошують, що мета таких санкцій - обмежити доходи Кремля та доступ росіян до товарів, які необхідні для продовження війни проти України.

Загалом до списку санкцій потрапили понад 200 фізичних та юридичних осіб.