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США розповіли країнам Європи, що РФ ухиляється від санкцій для покупки електроніки, - ЗМІ

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П'ятниця 21 квітня 2023 20:00
США розповіли країнам Європи, що РФ ухиляється від санкцій для покупки електроніки, - ЗМІ Фото: Прапор США (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Заступник міністра фінансів боротьби з тероризмом та фінансовою розвідкою Браян Нельсон цього тижня відвідує Швейцарію, Італію, Австрію та Німеччину. Представник США повідомляє цим країни про кроки, які робить РФ для ухилення від санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Міністерство фінансів США вважає, що Росія використовує методи ухилення від санкцій для придбання більш ніж десятка видів товарів, включаючи електронні компоненти, оптику та виробниче обладнання.

"Ці товари включають, серед іншого, процесори та контролери, відеокамери, лазери та генератори сигналів", - йдеться у матеріалі.

Візит Нельсона до Європи відбудеться в той час, коли США почали намагатися припиняти ухилення Росії від санкцій. Також це відбувається напередодні поїздки помічника держсекретаря США з питань фінансування тероризму та фінансових злочинів Елізабет Розенберг до Казахстану та Киргизстану наступного тижня.

Раніше США заявляли, що стурбовані ухиленням від санкцій у Казахстані. Reuters пише, що під час візитів цього тижня Міністерство фінансів США також роз'яснює, на що саме мають звернути увагу фінансові установи, які намагаються виявити російські закупівельні мережі.

Нагадаємо, що США планують зосередитися на перевірках закордонних інвестиційних консультантів, юридичних фірм та керуючих приватним капіталом для припинення обходу санкцій проти Росії.

У Європейському союзі припускають, що, ймовірно, санкції проти Росії досягли своєї стелі. Проте ЄС все ж збирається запровадити 11-й пакет санкцій.

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