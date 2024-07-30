США розглядають розширення навчання українських пілотів на F-16, - WSJ

Видання нагадує, що частину українських пілотів уже почали навчати англійської мови у Франції та Британії - країнах, які ніколи не використовували F-16. При цьому льотна підготовка відбувається у Данії та США. Але центр підготовки у Данії закривається цієї осені, там планують розпочати навчання на винищувачах F-35.

На цьому тлі, за інформацією WSJ, США вивчають можливість розширити навчання - або на авіабазі в Аризоні, де вже проходять тренування для українських пілотів, або на іншому об'єкті країни.

Також одним з проблемних питань є обслуговування F-16, які отримає Україна. Наразі планується, що українці, які навчаються цій справі, виконуватимуть більшу частину технічного обслуговування всередині країни.

При цьому неназваний представник Пентагону розповів виданню, що роботи вищого рівня, такі як обслуговування двигунів, спочатку доведеться виконувати за кордоном. Також ведуться переговори щодо того, щоб європейські країни надіслали підрядників для обслуговування F-16.