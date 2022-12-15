США розглядають можливість розширення підтримки України через загрозу нового наступу РФ

Сполучені Штати розглядають можливість розширення своєї підтримки війни в Україні, оскільки влада стурбована тим, що Росія може вчинити новий наступ уже в січні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Повідомляється, що окрім завершення планів передачі системи протиракетної оборони Patriot, США також розглядають постачання іншої зброї, у тому числі комплекти боєприпасів, які перетворюються на так звані "розумні бомби". Вони допоможуть значно збільшити діапазон ударів, вважає видання.

Пентагон також розглядає можливість розширення навчання українських військових на американській базі Німеччини.

Наголошено, що військові США навчають кілька сотень українців на місяць тому, як користуватись конкретною зброєю. Розширене навчання включатиме координування маневрування піхоти з артилерійською підтримкою.