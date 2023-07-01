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США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів, - Міллі

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Субота 01 липня 2023 20:14
США розглядають можливість постачання Україні касетних боєприпасів, - Міллі Фото: голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати розглядають можливість надання Україні касетних боєприпасів. Обговорення про постачання ще триває.

Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабу США Марк Міллі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Independent.

За його словами, США думають про надання цих боєприпасів "протягом тривалого часу".

Міллі зазначив, що російські війська використовують касетні боєприпаси на полі бою в Україні і що українські війська отримали касетні бомби від інших союзників та розгорнули зброю.

"Українці попросили про це, інші європейські країни надали частину цієї зброї, росіяни використовують її. Процес ухвалення рішень триває", - заявив він.

Касетні боєприпаси

Обговорення питання про надання Україні касетних боєприпасів відбувається в той момент, коли деякі американські чиновники стурбовані повільними темпами контрнаступу ЗСУ. Будь-яке рішення про надання такої зброї викличе заперечення з боку інших союзників і гуманітарних груп.

Касетні бомби - це зброя, яка розкривається в повітрі, викидаючи суббоєприпаси, або "бомбові шашки", що розсіюються на великій площі і призначені для нанесення руйнувань одразу кільком цілям.

Бомби можуть бути доставлені літаками, артилерією і ракетами.

За даними МКЧХ, "бомбові кульки" мають високий відсоток невибуховості - до 40% у деяких недавніх конфліктах.

Прихильники заборони касетних бомб кажуть, що вони вбивають без розбору і наражають на небезпеку цивільне населення ще тривалий час після їх застосування. Групи б'ють на сполох з приводу застосування Росією цих боєприпасів в Україні.

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