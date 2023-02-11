В США росіянка намагалась вбити українку, аби вкрасти її "особистість", - BBC

В США визнали винною росіянку Вікторію Насирову, яка у 2016 році намагалась вбити українку Ольгу Цвик, аби жити за її паспортом.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC .

В 2016 році росіянка намагалась вбити свого косметолога, пригостивши її чизкейком, який містив велику дозу заспокійливого. Цвик вижила, а коли повернулась з лікарні - виявила, що її документи були викрадені.

У період, коли це сталось, обидві жінки були схожі: мали темне волосся, однаковий колір шкіри та говорили російською.

Під час зустрічі росіянка з'їла два шматочки чизкейка, а третій, який був отруєний - запропонувала Цвик. Українку почало нудити після десерту, після чого вона втратила свідомість. На наступний день Цвик знайшла непритомною її подруга. Поруч з дівчиною були розкидані таблетки, щоб створити враження того, що жінка нібито намагалась скоїти самогубство.

Після повернення з лікарні, Цвик виявила, що в неї вкрали:

український паспорт;

дозвіл на роботу в США;

коштовності;

4 тисячі доларів.

У залишках десерту виявили сильний заспокійливий засіб - феназепам.

Росіянку визнали винною, однак термін ув'язнення ще визначить суд.

Зазначається, що це не перший випадок, коли Насирова мала проблеми з законом. У 2015 році Інтерпол видав червоне повідомлення про її арешт через вбивство жінки в Росії роком раніше. Тоді ж дівчина вбила сусідку та викрала її заощадження.