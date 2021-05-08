В США есть риск сбоя поставок топлива из-за хакерской атаки, - Bloomberg

Сегодня компания объявила, что была вынуждена отключить часть своих систем из-за атаки, проведенной с использованием программы-вымогателя. Речь идет о ransomware, обычно такие программы зашифровывают файлы на пораженных компьютерах, а за расшифровку злоумышленники требуют уплаты выкупа.

Указано, что трубопровод Colonial Pipeline обеспечивает поставки горючего с НПЗ на побережье Мексиканского залива потребителям в Техасе, Луизиане, Миссисипи, Алабаме, Джорджии, Южной Каролине и Северной Каролине, Теннесси, Вирджинии, Мэриленде, Делавере, Пенсильвании и Нью-Джерси.

Компания заявляет, что она прокачивает по своей системе по 100 млн галлонов топлива в сутки, а это составляет 45% всего горючего, потребляемого на Восточном побережье, и обеспечивает топливом 50 млн американцев. Как пишет Reuters, длина трубопроводов компании достигает 8,8 тыс. км, что делает ее одним из крупнейших операторов прокачки нефтепродуктов в стране.



Colonial Pipeline Company заверила, что предпринимает все усилия для того, чтобы минимизировать трудности для своих клиентов.

Bloomberg пишет, что пока неизвестно, кто именно стоял за атакой на Colonial Pipeline: хакеры, поддерживаемые каким-то государством, или просто преступники.

Газета Washington Post со ссылкой на свои источники отмечает, что атаку, по всей видимости, провела группа DarkSide. Считается, что в нее входят хакеры из Восточной Европы. Информацию о том, что киберпреступники относились именно к этой группировке, подтверждает и Reuters со ссылкой на источники среди чиновников и на двух собеседников в индустрии.