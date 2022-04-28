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США и РФ обменялись заключенными

Фото: американец Тревор Рид с семьей (twitter.com/freetrevorreed)
Автор: Владимир Костырин

США обменялась с Россией заключенными, и в рамках обмена Вашингтон вернул студента Университета Северного Техаса, бывшего морского пехотинца Тревора Рида, а Москва - летчика Константина Ярошенко.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на The Wall Street Journal.

Американец Рид содержался под стражей в РФ с 2019 года и был обвинен в нападении на полицейского в участке после вечеринки. А Ярошенко, приговоренный к 20 годам заключения в 2010-м за сговор с целью контрабанды кокаина в США, сидел в федеральной тюрьме Коннектикута.

Отмечается, что теперь, когда отношения между Штатами и РФ "находятся на историческом минимуме" из-за полномасштабной агрессии Кремля против Украины, оба были освобождены в результате обмена пленными.

Президент Байден приветствовал возвращение гражданина США на родину.

"Мы приветствуем Тревора Рида дома и празднуем его возвращение в семью, которая очень скучала по нему. Я слышал в голосах родителей Тревора, как сильно они беспокоятся о его здоровье и скучают. И я был рад возможности поделиться с ними хорошей новостью об освобождении Тревора", - сказал американский президент.

Напомним, что ранее вопрос освобождения Рида из российской тюрьмы поднимался Байденом в ходе переговоров с Владимиром Путиным в Женеве в июне 2021 года - тогда безрезультатно.

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Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиОбмен пленными