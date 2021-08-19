В США в результате перестрелки пострадали четверо полицейских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на KOB .

Один офицер был ранен в руку и госпитализирован. Ему провели операцию. Еще один полицейский получил ранение в середину пуленепробиваемого жилета.

Один из правоохранителей получил ранение выше бронежилета и его госпитализировали в критическом состоянии. При этом четвертого офицера задело осколками стекла.

Один подозреваемый в ограблении и перестрелке задержан, однако другой все еще находится в розыске.