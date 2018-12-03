В США в результате ДТП с автобусом с детьми пострадали 40 человек

Фото: место происшествия (twitter.com/cnnbrk)

Водителя транспортного средства допрашивают

В понедельник, 3 декабря, в США в штате Арканзас автобус с детской футбольной командой попал в аварию, в результате которой один человек погиб и около 40 пострадали. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на полицию штата.

Как сообщается, ДТП произошло в районе города Бентон. Автобус, следовавший из Техаса в город Мемфис штата Теннесси, съехал с дороги и перевернулся. Водителя транспортного средства допрашивают.

Какая команда попала в аварию не указывается. По данным полиции, футболисты участвовали в матче чемпионата в Далласе. Детям, ехавшим в автобусе, было от восьми до 12 лет.

Отметим, в октябре в долине Сан-Фернандо штата Калифорния (США) в ДТП с автобусом пострадало по меньшей мере 40 человек. Сообщается, что автобус врезался в несколько автомобилей и пробил разделительное заграждение, после чего выехал на встречную полосу шоссе 405. В данное время несколько полос автострады в южном направлении остаются перекрытыми.

Также ранее РБК-Украина сообщало, что в Кении в результате ДТП с автобусом погибли 50 человек. Авария произошла утром в округе Керичо, по словам очевидцев, автобус не вписался в крутой вираж в момент, когда трасса шла на подъем.