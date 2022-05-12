США решили не передавать Украине данные о военном руководстве России, - The Washington Post

Согласно этим данным, запрет распространяется на передачу информации о наиболее высокопоставленных военачальниках и министрах.

При этом он не касается данных о местонахождении российских офицеров на территории Украины, в том числе генералов. Однако, как заявил изданию один из представителей американской администрации, в Вашингтоне в качестве меры предосторожности негласно решили не передавать информацию и о генералах тоже.

Вторая попавшая под запрет категория информация - это любые сведения, которые помогли бы Киеву наносить удары по российским целям, находящимся за пределами границ Украины, сообщили американские чиновники.

"Это правило отчасти разработано для того, чтобы Соединенные Штаты не стали стороной, участвующей в ударах, которые Украина может нанести на территории России", - пишет газета.

При этом, как заявили изданию представители как американских, так и украинских властей, в остальных случаях Вашингтон в режиме реального времени передает Киеву информацию о местоположении и перемещениях российских войск на Украине.

Эти данные включают, в том числе спутниковые снимки, а также информацию, полученную из источников американской разведки.