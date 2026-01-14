США рекомендували частині військових терміново покинути базу у Катарі, - Reuters

Сполучені Штати рекомендували своїм військовим покинути авіаційну базу Аль-Удейд у Катарі на тлі погроз з боку Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними кількох дипломатичних джерел агентства, окремим підрозділам персоналу військової бази було рекомендовано залишити авіабазу Аль-Удейд у Катарі до вечора середи.

Також раніше Тегеран попередив союзників США на Близькому Сході, що завдасть удару по американських базах на їх території, якщо Вашингтон атакує Іран.

Сполучені Штати нещодавно посилили свій контингент в регіоні, у тому числі в Бахрейні, де знаходиться штаб П'ятого флоту ВМС США, та в Катарі, де розташована авіабаза Аль-Удейд — передовий штаб Центрального командування США.

Що відомо про авіабазу Аль-Удейд

Аль-Удейд – це найбільша американська база на Близькому Сході, де проживає близько 10 тисяч військовослужбовців. Напередодні авіаударів США по Ірану в червні частину персоналу було виведено з американських баз на Близькому Сході.

Зазначається, що на ній розміщені Повітряні сили еміра Катару, Повітряні сили США, Королівські повітряні сили Британії, а також передова штаб-квартира Центрального командування США. Станом на 2017 рік, на авіабазі розміщувалось понад 100 літаків різних типів та призначення.