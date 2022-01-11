В США разрешили выходить на работу медикам, инфицированным коронавирусом

Органы здравоохранения в Соединенных Штатах позволили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без них совсем, оставаться на работе. Этот шаг является реакцией на серьезную нехватку персонала в больницах и значительное количество случаев, которые влечет за собой штамм "Омикрон".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Associated Press .

В минувшие выходные органы здравоохранения Калифорнии объявили, что работники больницы, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работу.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, если у них нет симптомов или только легкие.

Чрезвычайно заразный штамм "Омикрон" привел к тому, что количество новых случаев COVID-19 выросло в среднем до более чем 700 000 в день в США, преодолев рекорд, установленный год назад.

Многие больницы не только переполнены больными, но и очень ограничены из-за большого количества работников, болеющих на COVID-19.