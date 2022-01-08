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США разрешили сотрудникам генконсульства в Алматы покинуть Казахстан

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Суббота 08 января 2022 07:16
США разрешили сотрудникам генконсульства в Алматы покинуть Казахстан Фото: США разрешили сотрудникам генконсульства в Алматы покинуть Казахстан (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Государственный департамент США разрешил сотрудникам Генконсульства США в Алматы немедленно покинуть страну. Причиной стали протесты в Казахстане и небезопасная ситуация.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

"Госдеп разрешил не критическим сотрудникам Генконсульства США в Алматы, а также членам семей всех сотрудников при желании покинуть страну", - говорится в сообщении.

В ведомстве предупредили о возможных "демонстрациях, протестах и ​​нападениях" в городе.

"Гражданам США в Казахстане следует понимать, что протесты могут серьезно повлиять на способность посольства США оказывать консульские услуги, в том числе помогая американским гражданам покидать Казахстан", - подчеркнули в Госдепе.

Митинги против стремительного повышения цен на сжиженный газ начались в Казахстане 2 января в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны). Они переросли в массовые протесты, несмотря на то, что правительство сложило свои полномочия, а также было объявлено о снижении цен на газ.

Ранее мы писали, что Белый дом обеспокоен приказом президента Казахстана об огне на поражение.

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