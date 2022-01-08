США дозволили співробітникам генконсульства в Алмати покинути Казахстан

Державний департамент США дозволив співробітникам Генконсульства США в Алмати негайно покинути країну. Причиною стали протести в Казахстані і небезпечна ситуація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держдеп США .

"Держдеп дозволив не критичним співробітникам Генконсульства США в Алмати, а також членам сімей всіх співробітників при бажанні покинути країну", - йдеться в повідомленні.

У відомстві попередили про можливі "демонстрації, протести і напади" в місті.

"Громадянам США в Казахстані слід розуміти, що протести можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, в тому числі допомагаючи американським громадянам залишати Казахстан", - підкреслили в Держдепі.

Мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ почалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові протести, незважаючи на те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено про зниження цін на газ.