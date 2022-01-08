ru ua
Сб, 08 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

США дозволили співробітникам генконсульства в Алмати покинути Казахстан

Новость на русском →
Субота 08 січня 2022 07:16
США дозволили співробітникам генконсульства в Алмати покинути Казахстан Фото: США дозволили співробітникам генконсульства в Алмати покинути Казахстан (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Державний департамент США дозволив співробітникам Генконсульства США в Алмати негайно покинути країну. Причиною стали протести в Казахстані і небезпечна ситуація.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Держдеп США.

"Держдеп дозволив не критичним співробітникам Генконсульства США в Алмати, а також членам сімей всіх співробітників при бажанні покинути країну", - йдеться в повідомленні.

У відомстві попередили про можливі "демонстрації, протести і напади" в місті.

"Громадянам США в Казахстані слід розуміти, що протести можуть серйозно вплинути на здатність посольства США надавати консульські послуги, в тому числі допомагаючи американським громадянам залишати Казахстан", - підкреслили в Держдепі.

Мітинги проти стрімкого підвищення цін на скраплений газ почалися в Казахстані 2 січня в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни). Вони переросли в масові протести, незважаючи на те, що уряд склав свої повноваження, а також було оголошено про зниження цін на газ.

Раніше ми писали, що Білий дім стурбований наказом президента Казахстану про вогонь на поразку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Казахстан
NEWS
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
Франція та Німеччина ініціювали зустріч лідерів "Нормандії" найближчими тижнями, - Макрон
DAILY
Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Протести, звільнення Назарбаєва і російський десант. Питання та відповіді про кризу в Казахстані