США разработали систему беспилотников специально для нужд Украины

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби рассказал, что в США разработали новую систему беспилотников Phoenix Ghost для нужд Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Он обеспечивает возможности, аналогичные беспилотным системам серии Switchblade - аналогичные возможности, но не точные

Ранее мы сообщали, что Байден объявил о еще одном пакете помощи Украине, который включает тяжелую артиллерию.

Также мы писали, что США выделили Украине дополнительные 500 млн долларов финансовой помощи.

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