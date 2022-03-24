США разрабатывают запасные планы на случай применения Россией ядерного оружия, - NYT

По словам нескольких официальных лиц, вовлеченных в процесс, "Команда тигра", как называют эту группу, также изучает ответные меры, если российские войска войдут на территорию НАТО, чтобы атаковать конвои, доставляющие оружие и помощь в Украину.

Собираясь три раза в неделю на секретные заседания, группа также рассматривает ответные меры, если Россия попытается распространить войну на соседние страны, включая Молдову и Грузию, и как подготовить европейские страны к притоку беженцев в масштабах, невиданных за последние десятилетия.

Ожидается, что эти непредвиденные ситуации будут занимать центральное место на чрезвычайном заседании в Брюсселе в четверг, когда президент Джо Байден встретится с лидерами стран НАТО, которые встретятся впервые - за закрытыми дверями, с запретом на мобильные телефоны и помощников - с тех пор, как Россия совершила полномасштабное вторжение в Украину.

"Команда тигра" была создана через четыре дня после начала вторжения, по словам чиновников, вовлеченных в процесс, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить конфиденциальное планирование. Предыдущее подразделение в течение нескольких месяцев работало за кулисами, чтобы подготовить правительство США к вероятности российского вторжения в Украину.

В то же время страны НАТО опасаются, что Россия с большей вероятностью применит оружие массового поражения именно потому, что оно стирает различия между обычными и ядерными вооружениями.

Один из основных вопросов, который рассматривает "Команда тигров", - это порог, который может побудить альянс применить военную силу в Украине. Байден ясно дал понять, что он крайне неохотно идет на это, опасаясь, что прямая конфронтация с Россией может вывести конфликт из-под контроля.