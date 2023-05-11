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США вместе с Украиной отслеживают россиян, уклоняющихся от санкций в сфере криптовалюты

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Четверг 11 мая 2023 21:04
США вместе с Украиной отслеживают россиян, уклоняющихся от санкций в сфере криптовалюты Фото: Криптовалюта (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

США наращивают сотрудничество с зарубежными коллегами в преследовании уклоняющихся от санкций лиц. Правоохранители работают с аналитической фирмой Chainalysis и украинскими следователями, чтобы отслеживать российских лиц, которые могут использовать криптовалюту для сокрытия своих активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Отдела уголовных расследований IRS, которое приводит Bloomberg.

Агентство финансирует доступ украинских следователей к инструменту Chainalysis, помогающему расследовать преступления в сфере криптовалюты.

Инструмент также предлагает как виртуальные, так и очные учебные занятия по отслеживанию транзакций в блокчейне для украинских правоохранительных органов.

"Обмен инструментами защищает не только финансовую систему США, но и мировую экономику. Ожидается, что эти усилия улучшат обмен информацией и развитие дел между США и Украиной", - сказал глава отдела уголовных расследований IRS Джим Ли.

Регуляторы, Центральные банки и политики предупреждают, что страны, включая Россию и Иран, могут использовать криптовалюту для уклонения от международных санкций.

В апреле прошлого года Министерство финансов США ввело санкции в отношении компании по добыче биткойнов под названием BitRiver, базирующейся в Швейцарии, обвинив ее в том, что она помогает России монетизировать ее природные ресурсы.

"Криптовалюта все еще слишком неликвидна, чтобы поддерживать массовое уклонение от российских санкций, но это происходит в меньших масштабах", - сказал соучредитель и главный исполнительный директор Chainalysis Майкл Гронагер.

Он добавил, что криптовалюта играет беспрецедентную роль в войне из-за пожертвований - как в поддержку Украины, так и в поддержку России.

По его словам, за последний год около 5 миллионов долларов пожертвований было направлено примерно 100 разным пророссийским группам, но темпы пожертвований начинают замедляться, поскольку инструменты анализа блокчейна используются для отслеживания и прекращения некоторых из этих транзакций.

Напомним, что Министерство юстиции США расследует причастность Binance к помощи в обходе россиянам санкций США. Предполагается, что крупнейшая в мире биржа криптовалют помогала переводить гражданам РФ деньги.

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