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США разочарованы решением России по миссии ОБСЕ на границе

Автор: Дмитрий Левицкий

Соединенные Штаты Америки разочарованы ситуацией с миссией ОБСЕ на границе Украины и РФ. Россия сегодня отказалась продлевать действие мандата пограничной миссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посольство США в Киеве.

"Мы очень разочарованы сегодняшним решением России заблокировать возобновление мандата миссии - ключевой меры по укреплению доверия", - заявили в дипломатическом представительстве.

В то же время США выразили поддержку работе главы пограничной миссии и ее работникам, которые "работали в Украине в очень сложных условиях".

Напомним, в украинском МИД отказ от продлением мандата миссии ОБСЕ назвали желанием России осуществить очередную эскалацию конфликта на Донбассе.

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