В США разбился самолет, погибли 5 человек

Причина авиакатастрофы в США неизвестна
В городе Бетел, что в американском штате Аляска разбился небольшой самолет, в результате чего погибли 5 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Anchorage Daily News.
Отмечается, что небольшой самолет Piper PA-32 авиакомпании Yute Air следовал из Кипнука к Бетелу.
"Пять человек погибли в результате авиакатастрофы самолета на юго-западе Бетела в четверг после обеда", - говорится в сообщении.
К месту происшествия был направлен вертолет Национальной гвардии со спасателями.
Согласно предварительной информации Федерального авиационного управления США, причина авиакатастрофы неизвестна. Управление тоже начало расследование.
Напомним, авмакатастрофа, в результате которой погиб американский баскетболист Коби Брайант, произошла из-за неблагоприятных погодных условий.
В результате катастрофы также погиб помощник тренера женской баскетбольной команды одной из частных школ округа Ориндж Кристина Маузер. На борту также находились Сара Честер и его дочь Пейтон.
Напомним, вертолет с Брайантом упал в горах вблизи города Калабасас в округе Лос-Анджелес. На борту было еще четыре человека, в том числе 13-летняя дочь баскетболиста. Все они погибли. Позже в сети появилось видео с места аварии вертолета.