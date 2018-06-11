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У США розбився легкомоторний літак, є загиблі

НовиниНадзвичайні події    11.06.2018 - 03:53
Фото: місце події (twitter.com/suzspencertv)
Фото: місце події (twitter.com/suzspencertv)

Загиблі були членами однієї сім'ї

В результаті аварії легкомоторного літака в штаті Вісконсін, США, загинуло чотири людини. Про це заявила місцева поліція, інформує Associated Press.

Аварія сталася недалеко від муніципального аеропорту Монро.

Загиблі були членами однієї сім'ї. Пілотом була бабуся сімейства, яка летіла разом з двома онуками і своєю дочкою.

Всі четверо загинули на місці події.

Свідки помітили, що літак втрачає швидкість, потім висоту, а також помітили, що з нього йде вогонь і повідомили спецслужби.

Пожежники загасили вогонь на місці події.

За фактом події було розпочато розслідування.

Нагадаємо, в столиці Іраку Багдаді сталася пожежа на складі, де зберігалися бюлетені та обладнання з минулих парламентських виборів.

Парламентські вибори в Іраку пройшли в травні 2018 року. Парламент країни 7 червня прийняв рішення провести перерахунок голосів після того, як надійшли звинувачення у масових фальсифікаціях на виборах.

Повідомляється, що на думку критиків, саме електронні автоматизовані урни для голосування дали можливість фальсифікувати вибори.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, крушение, Літак  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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