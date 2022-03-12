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США расследуют кибератаку на спутниковый интернет во время вторжения России в Украину

Автор: Дмитрий Кузнецов

Спецслужбы США расследуют кибератаку неизвестных хакеров, которая нарушила широкополосный спутниковый доступ в интернет в Украине. Нападение совпало с вторжением России, которое началось утром 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Хакерская атака на службу спутникового интернета началась 24 февраля между 05:00 и 09:00, как раз в тот момент, когда российские войска начали обстреливать украинские города и входить на территорию страны. По словам представителя американской телекоммуникационной компании Viasat, которой принадлежит пострадавшая сеть, в результате нападения были отключены модемы десятки тысяч клиентов в Европе.

Хакеры отключили модемы, которые связываются со спутником KA-SAT компании Viasat, обеспечивающие доступ в интернет для клиентов в Европе, включая Украину. По словам специалистов, спустя более двух недель некоторые из них по-прежнему не работают.

Бывший технолог Командования специальных операций США Пабло Брейер сказал, что отключение спутникового интернет-соединения может затруднить борьбу Украины с российскими войсками.

"Если вы используете современные интеллектуальные системы, интеллектуальное оружие, пытаетесь выполнять общевойсковые маневры, то вы должны полагаться на эти спутники", - уточнил Брейер.

Война России против Украины продолжается 17-й день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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