США расширили санкции против Венесуэлы

Соединенные Штаты Америки расширили санкции против Венесуэлы в связи со смертью военнослужащего. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как сообщается, под санкции попало Главное управление военной контрразведки Венесуэлы.

Поводом для расширения санкций стала смерть капитана военно-морского флота Венесуэлы Рафаэля Акосты. 21 июня его задержали по подозрению в попытке государственного переворота. 29 июня военный умер в заключении. По словам адвоката, причиной смерти Акосты стали пытки.

По словам главы Министерства финнсов США Стивен Мнучин, арест Акосты был политически мотивированным и необоснованным.

"Минфин обязуется положить конец бесчеловечному обращению режима президента Венесуэлы Николаса Мадуро с политическими оппонентами", - подчеркнул Мнучин.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство финансов США ввело санкции против кубинской государственной компании Cubametales за импорт нефти из Венесуэлы.

Кроме того, в Организации Объединенных Наций заявили, что во время операций сил безопасности в Венесуеле были убиты около 7 тысяч человек. Немалое количество из числа погибших стали жертвами "казни", а ситуации с арестованными и убитыми гражданами подавались властью как такие, в которых они оказывали сопротивление полиции.