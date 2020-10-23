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США расширили санкции против Ирана

Автор: РБК-Украина

Администрация США внесла в санкционный список пять иранских организаций за попытки повлиять на президентские выборы в США. В санкционный список внесен посол Ирана в Ираке, генерал IRGC-QF Ирадж Масджеди.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов США.

В список санкций попал Институт Баян Расане Гостар, Иранский исламский союз радио и телевидения IRTVU и Международный союз виртуальных СМИ - которые, по данным США, контролируются Корпусом стражей исламской революции IRGC-QF.

По данным Минфина США, Масджеди использовал свое дипломатическое положение для сокрытия денежных переводов в пользу IRGC-QF.

Напомним, спецслужбы США обвинили Россию и Иран в попытке повлиять на выборы.

Отметим, США ввели санкции против Китая за деятельность, связанную с поддержкой судоходных линий Исламской Республики Иран (IRISL).

Кроме того, 18 октября закончился срок действия эмбарго на продажу оружия Ирану. Теперь любая страна может возобновить торговлю оружием с Тегераном без последствий.

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