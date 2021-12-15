ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

США рассекретили документы об убийстве Кеннеди

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 20:35
США рассекретили документы об убийстве Кеннеди Фото: 35-ий президент США Джон Кеннеди (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Национальный архив Соединенных Штатов рассекретил документы об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди. В частности, были рассекречены документы об расследовании американского лидера.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный архив США.

"Национальное управление архивов и записей обрабатывает ранее удерживавшиеся записи касательно убийства Джона Ф. Кеннеди во исполнение меморандума президента Джо Байдена, требующего обнародовать допустимые к разглашению записи к 15 декабря 2021 года. Национальные архивы опубликовали записи онлайн", - говорится в сопроводительной записке.

Напомним, Джон Кеннеди был застрелен в Далласе, штат Техас, 22 ноября 1963 года. Расследование установило, что убийство совершил Ли Харви Освальд, действовавший в одиночку. Освальда застрелили через два дня после задержания.

Согласно выводам комиссии Уорена, Освальд совершил три выстрела в автомобиль, в котором находился Кеннеди и его супруга. Выстрелы были осуществлены с шестого этажа книжного склада.

Также в результате стрельбы был ранен губернатор Техаса Джон Конналли, а также один из перехожих.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
Кабмин продлевает адаптивный карантин в Украине до 31 марта
DAILY
Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Малая доза. Как в мире прививают детей от COVID и что планируют в Украине