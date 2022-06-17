США раскритиковали позицию Китая по Украине. Пекин попросил не подливать "масло в огонь"

По его мнению, КНР на деле не сохраняет "нейтралитет" и верит «российской пропаганде».

Во время брифинга Прайс рассказал, что в ключевых аспектах, несмотря на заявления о нейтралитете, Китай уже сделала выбор.

"На протяжении более трех месяцев после вторжения России в Украину Китай, несмотря на совершенные жестокости, несмотря на насилие, гибель людей, несмотря на глобальные последствия, в том числе проблемы с продовольственной безопасностью не только в регионе, но и за его пределами, по-прежнему предпочитает поддерживать Россию", - сказал Прайс.

Он также убежден, что Китай и Россия продолжают уклоняться от своих обязательств постоянных членов Совета безопасности ООН. В частности, Пекин и Россия продолжают отрицать факты зверств в Украине во время так называемой "спецоперации".

Как сообщает ТАСС, в ответ на заявление Прайса пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй заявил, что Китай выступает против принятия мер, направленных на то, чтобы "подливать масло в огонь конфликта в Украине".

Напомним, недавно СМИ сообщали, что Москва по меньшей мере дважды давила на Пекин, чтобы тот предложил новые формы экономической поддержки. Тем не менее КНР отказывалась идти против санкций Запада.

Добавим, при этом недавно Китай заявил, что не помогал России оружием в войне против Украины. А китайско-российские отношения являются "партнерством, а не союзом".

Также стоит напомнить, что после начала полномасштабной войны в Украине китайские компании начали покупать больше российской нефти с огромными скидками.

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