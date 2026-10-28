США раптово змінили позицію щодо територіальних поступок України, - FT

За даними видання, США сподіваються досягти прогресу під час тристоронніх переговорів з Україною в Абу-Дабі наступного місяця. Це мають бути перші такі переговори від лютого.

Однією з основних тем стануть можливі гарантії безпеки для України та Росії після завершення війни.

За даними джерел FT, раніше США пов’язували майбутні гарантії для України з територіальними поступками, але відтоді дали зрозуміти, що не наполягатимуть на передачі Києвом земель за столом переговорів.

Водночас російський диктатор Володимир Путін поки не продемонстрував ознак того, що готовий пом’якшити свою переговорну позицію.

Паралельно Вашингтон і Москва обговорюють низку можливих економічних домовленостей.

За даними FT, США вже уклали угоду про імпорт російського дизельного пального, призупинили дію нових санкцій щодо експорту російських енергоносіїв і тиснули на Україну з вимогою припинити удари безпілотниками по російських нафтопереробних заводах.

Нинішні дискусії ґрунтуються на пропозиціях, які спецпосланці США Стів Віткофф та Джаред Кушнер раніше обговорювали зі спецпредставником Путіна Кирилом Дмитрієвим, який оцінював потенційну вартість таких проєктів у 14 трлн доларів.

Переговори свого часу зайшли в глухий кут, оскільки Україна виступила проти російської вимоги погодитися на територіальні поступки як попередню умову переговорів.

"План Дмитрієва полягав у тому, щоб дочекатися закінчення війни, але час іде, а війна не припиняється, тому вони вирішили рухатися вперед зараз", - розповів співрозмовник FT.

Серед інших ідей, які обговорювали Вашингтон і Москва, - продаж міжнародних активів "Лукойлу" інвесторам, пов’язаним із Білим домом, участь російського "Новатека" в проєкті ЗПГ на Алясці, можливе відновлення постачання газу до Європи через вцілілі ділянки "Північного потоку", а також послаблення санкцій щодо російських калійних добрив.

Ще одна пропозиція передбачає передачу управління окупованою Росією Запорізькою АЕС американській компанії, яка розподіляла б вироблену електроенергію між Україною та Росією.

Європейські дипломати виступають проти послаблення санкцій та укладення великих економічних угод із Росією до завершення війни. Вони також наголошують, що рішення, які зачіпають інтереси ЄС, не можуть ухвалюватися без участі Європи.

Один із європейських дипломатів висловив сумнів, що економічних стимулів буде достатньо, аби змусити Путіна припинити війну.

"Річ не в грошах. Річ у приниженні та контролі", - наголосив він.