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США работают над введением новых санкций против России, - Госдеп

Фото: США намерены ввести новые санкции против России (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Соединенные Штаты работают над введением новых санкций против России в связи с вторжением в Украину.

Об этом заявил глава отдела координации санкций в Госдепе США Джим О'Брайен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его видеоконференцию.

"США продолжат работать над введением новых санкций в отношении России из-за развязанной войны в Украине", - подчеркнул О'Брайен.

Ранее сообщалось, что Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций. Несколько месяцев эксперты оценивали истинное влияние экономической изоляции России и выяснили, что РФ ожидает более длительная и глубокая рецессия.

Также мы писали, что австралийский санкционный список пополнился тринадцатью российскими компаниями. Среди самых известных – "Газпром", РЖД, КамАЗ и другие.

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Вторжение России в УкраинуСанкции против РоссииСоединенные Штаты Америки