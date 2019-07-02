В США проверяют наличие зарина в посылке для Facebook

В городе Менло-Парк (штат Калифорния, США) спасатели исследуют почтовый офис Facebook на наличие зарина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

По предварительным данным, один из предметов, осмотренный через устройство для сканирования почты, дал положительный результат на зарин. Спасатели будут проводить другое тестирование.

Отмечается, что никто не пострадал. На место происшествия выехали агенты Федерального бюро расследований (ФБР).

Зарин является отравляющим веществом с нервно-паралитическим действием, в большой концентрации смертельно опасен для человека.

Ранее сообщалось, что девять японских компаний получили по почте пакеты с подозрительным порошком, который, предположительно, может быть цианидом.

Напомним, ранее Пентагон получил две посылки с токсичным рицином. Конверты были изъяты ФБР для дальнейшего анализа.