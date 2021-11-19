UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США проверяют действия Instagram по делу о привлечении в соцсеть детей

Автор: Артур Родивилов

В США расследуют деятельность компании Meta. Прокуратуры проверяют действия Instagram из-за привлечения в соцсеть детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт генпрокурора штата Нью-Йорк Летиции Джеймс.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс сегодня объявила, что она совместно с группой генеральных прокуроров страны расследует действия Meta Platforms в рамках продвижения социальной сети Instagram среди детей и молодежи.

Группа прокуроров изучает возможное нарушение со стороны Meta законов штата о защите прав потребителей, а также пытается выяснить, подвергла ли компания общество риску.

Данное разбирательство, как поясняется в пресс-релизе, нацелено на проверку методов, которые компания использует для увеличения частоты и продолжительности взаимодействия молодых пользователей с Instagram.

В сентябре компания Facebook, позже переименованная в Meta, заявила о приостановке работы над приложением Instagram Kids - версией одноименной социальной сети для детей младше 13 лет.

В 2020 году мобильное приложение Instagram стало одним из самых популярных в мире.

Читайте РБК-Украина в Google News
Instagram