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США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты

Новости » Политика     05.02.2020 - 14:10
США провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты
Иллюстративное фото (vandenberg af mil)

Ракета поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн

Соединенные Штаты Америки (США) осуществили испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Об этом сообщило Командование глобального удара ВВС США, передает New York Times.

Ракета была запущена в 12:33 по киевскому времени из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Она поразила заданную цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

При этом ранее представитель авиабазы Ванденберг указал, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире.

Напомним, в Пентагоне заявили, что РФ может применить ядерное оружие. По словам главы Европейского командования США Кертиса Скапаротти, это часть российской доктрины и способа ведения войны.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что начало производства в США новых ядерных боеголовок W76-2 повышает риск конфликта.

Добавим, что 2 февраля президент РФ Владимир Путин во время встречи с главой МИД и Министерства обороны объявил о выходе России из Договора о ракетах средней и меньшей дальности.

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