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США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты

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Вашингтон, Среда 11 августа 2021 19:07
США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Фото: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету (twitter.com/MIL_STD)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование глобального удара ВВС США.

Ракета была запущена 11 августа в 09:53 по киевскому времени из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Головная часть пролетела 6,75 тысячи километров и поразила цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Представитель командования подчеркнул, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире и призван продемонстрировать готовность ядерных сил США и эффективность средств ядерного сдерживания страны.

Фото: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III (twitter.com/MIL_STD)

LGM-30G Minuteman III - американская межконтинентальная баллистическая ракета шахтного базирования. Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года. Ежегодно осуществляется до четырех пусков этих ракет для проверки их боеготовности.

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