США провели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, способной нести несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения. Запуск был произведен с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование глобального удара ВВС США .

Ракета была запущена 11 августа в 09:53 по киевскому времени из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг в штате Калифорния. Головная часть пролетела 6,75 тысячи километров и поразила цель на американском полигоне в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Представитель командования подчеркнул, что нынешний тестовый пуск не связан с каким-либо событием в мире и призван продемонстрировать готовность ядерных сил США и эффективность средств ядерного сдерживания страны.

Фото: США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III (twitter.com/MIL_STD)