США провели випробувальний пуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III, здатної нести кілька ядерних боєголовок індивідуального наведення. Запуск був проведений з авіабази Ванденберг в штаті Каліфорнія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Командування глобального удару ВПС США .

Ракета була запущена 11 серпня о 09:53 за київським часом з шахтної пускової установки на авіабазі Ванденберг в штаті Каліфорнія. Головна частина пролетіла 6,75 тисячі кілометрів і вразила ціль на американському полігоні в районі атолу Кваджалейн (Маршаллові острови) в центральній частині Тихого океану.

Представник командування підкреслив, що нинішній тестовий пуск не пов'язаний з будь-якою подією в світі і покликаний продемонструвати готовність ядерних сил США і ефективність засобів ядерного стримування країни.

Фото: США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III (twitter.com/MIL_STD)