США не проти запрошення Зеленського на саміт НАТО? Рубіо пояснив позицію Вашингтона

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Гаазі (Нідерланди) 24-25 червня 2025 року.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США нібито виступають проти того, щоб до саміту запрошували президента України Володимира Зеленського.

Станом на сьогодні запрошення отримали чотири азійські партнери Альянсу: Японія, Південна Корея, Австралія й Нова Зеландія. України у списку поки немає.

Також ЗМІ зазначали, що порядок денний засідання ймовірно буде "дуже лаконічним", щоб уникнути напруги з президентом США Дональдом Трампом.

Водночас міністр закордонних справ Нідерландів Каспар Вельдкамп наголосив, що рішення щодо запрошення Зеленського на саміт НАТО прийматимуть не США, а генеральний секретар Альянсу Марк Рютте.

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