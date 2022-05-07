США просят Грецию передать Украине ЗРК С-300. Та отказывается, - СМИ

Как информирует газета, ссылаясь на собственные источники, США якобы давят на Грецию с целью оказания военной помощи Киеву и отправки в Украину оборонительных ракет С-300 российского производства, которые есть на вооружении греческих Вооруженных сил.

Впрочем, греческая сторона утверждает, что уже помогла Украине в пределах своих возможностей.

"США, которые хотят аналогичного шага от Греции, постоянно усиливают давление на Афины, чтобы они сказали так и чтобы греческие С-300 были переданы Украине. С другой стороны, Греция, как сообщается, заявила, что "находится под угрозой", сославшись на Турцию как на причину, и не одобрила это предложение", - пишет издание.

Напомним, недавно стало известно, что украинские военные получили от стран-партнеров зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-300. Он уже выполняет боевые задачи.

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