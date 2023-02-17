США пропонують Індії свої літаки, аби вона перестала купувати зброю у РФ, - Reuters

Індія, яка відчайдушно намагається модернізувати свій парк реактивних винищувачів радянських часів, щоб збільшити свою авіаційну міць, стурбована затримками поставок із Росії через війну в Україні.

Також Індія стикається з тиском із боку Заходу, щоб вона дистанціювалася від РФ. Американська делегація на тижневому шоу Aero India в Бангалорі, яке закінчується в п'ятницю, є найбільшою за 27-річну історію шоу і підкреслює стратегічні відносини, що ростуть, між Сполученими Штатами та Індією.

Наразі F-35 не розглядається Індією, але демонстрація двох літаків в Aero India розцінюється як стратегічний крок США. Сполучені Штати вибірково підходять до вибору країн, яким вони дозволяють купувати F-35.

Сполучені Штати схвалили продаж Індії зброї на суму понад 6 мільярдів доларів за останні шість років, включаючи транспортні літаки, гелікоптери Apache, Chinook та MH-60, ракети, системи ППО, морські гармати та літак-розвідник P-8I Poseidon.