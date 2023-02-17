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США пропонують Індії свої літаки, аби вона перестала купувати зброю у РФ, - Reuters

Фото: F-35 (flickr.com)
Автор: Дмитро Браславський

Сполучені Штати вперше на цьому тижні доставили до Індії свій найпередовіший винищувач F-35 разом з F-16. Таким чином Вашингтон схиляє країну до того, аби вона перестала купувати зброю у РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Індія, яка відчайдушно намагається модернізувати свій парк реактивних винищувачів радянських часів, щоб збільшити свою авіаційну міць, стурбована затримками поставок із Росії через війну в Україні.

Також Індія стикається з тиском із боку Заходу, щоб вона дистанціювалася від РФ. Американська делегація на тижневому шоу Aero India в Бангалорі, яке закінчується в п'ятницю, є найбільшою за 27-річну історію шоу і підкреслює стратегічні відносини, що ростуть, між Сполученими Штатами та Індією.

Наразі F-35 не розглядається Індією, але демонстрація двох літаків в Aero India розцінюється як стратегічний крок США. Сполучені Штати вибірково підходять до вибору країн, яким вони дозволяють купувати F-35.

Сполучені Штати схвалили продаж Індії зброї на суму понад 6 мільярдів доларів за останні шість років, включаючи транспортні літаки, гелікоптери Apache, Chinook та MH-60, ракети, системи ППО, морські гармати та літак-розвідник P-8I Poseidon.

Нагадаємо, що Азія стала найбільшим покупцем російської нафти після того, як Захід запровадив санкції проти Кремля. У зв'язку з цим довідкова ціна на флагманську російську нафту марки Urals встановлюватиме не в Європі.

Індійські нафтопереробні заводи почали оплачувати більшу частину своєї російської нафти, що купується через трейдерів із Дубая, у дирхамах Об'єднаних Арабських Еміратів замість доларів США.

Росія передала Індії список товарів, які необхідні їй для ключових секторів економіки. Їх відсутність через санкції обмежують здатність Росії підтримувати роботу життєво важливих галузей промисловості.

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