У США прокоментували можливі випробування дронів КНДР для ядерної зброї

Північна Корея продовжує використовувати передові військові технології, щоб загрожувати безпеці у регіоні.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки і оборони Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеобрифінг .

"Я не можу підтвердити заяви КНДР про випробування їх нової зброї. Але їхні заяви наголошують на продовженні провокацій з боку Кім Чен Іна та його режиму в Пхеньяні", – заявив Кірбі.

За його словами, США спільно з Південною Кореєю мають намір найближчим часом дізнатися більше подробиць про можливі випробування підводних ударних безпілотників, які здатні нести ядерне озброєння.

"Немає сумнівів, що Північна Корея таким чином використовує передові військові можливості, щоб загрожувати безпеці у регіоні", - додав представник Білого дому.

Що передувало

Нагадаємо, раніше в КНДР заявили, що провели випробування своєї підводної системи ядерної зброї на знак протесту проти спільних військових навчань Південної Кореї, США та Японії, що відбулися цього тижня.

Наголошується, що випробування ударних дронів під назвою Haeil-5-23, здатних нести ядерну зброю, було проведено центром міністерства оборони у водах біля східного узбережжя країни.