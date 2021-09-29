В США произошел взрыв газа в жилом доме: пострадали не менее 7 человек

По данным издания, взрыв произошел после того, как пожарные прибыли для выяснения причин утечки газа в многоквартирном доме. После взрыва здание частично обрушилось и загорелось.

В результате взрыва ранения получили семь человек, в том числе не менее четырех пожарных. Их доставили в больницы. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.

Пресс-секретарь службы спасения Далласа Джейсон Эванс рассказал изданию, что взрыв нанес огромный ущерб и спровоцировал обширный коллапс.