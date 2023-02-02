UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

США продовжать допомагати Україні всім, чим зможуть, - речник Білого дому

Фото: спікер Білого дому Карін Жан-П'єр (flickr.com/whitehouse)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати продовжать допомагати Україні всім, чим можуть за умов посилення наступальної активності з боку РФ і підтримуватимуть українців стільки, скільки знадобиться.

Про це заявила речник Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми бачимо, що відбувається (в Україні – ред.). Ми продовжимо допомагати Україні, чим зможемо. Вони (українці – ред.) чітко оцінюють те, що відбувається на полі бою. І ми регулярно спілкуємося з ними, щоб зрозуміти, чим ще ми можемо допомогти", - заявила вона.

Спікер Білого дому підкреслила, що США "підтримуватимуть український народ стільки, скільки потрібно".

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден після його відмови надавати Україні винищувачі F-16 заявив, що він обговорить запит нашої країни щодо зброї із Зеленським.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиВійськова допомогаВійна Росії проти України