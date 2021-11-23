США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - Госдеп
Фото: Нед Прайс, представитель Госдепа США (usembassy.gov)
Соединенные Штаты продолжат вводить санкции против российского газопровода "Северный поток-2". В частности, ограничения будут вводиться согласно закону "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).
Об этом заявил спикер Госдепартамента США Нед Прайс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
"Мы продолжим следовать законодательству по выполнению PEESA надлежащим образом в отношении организаций, участвующих в строительстве газопровода", - заявил он.
Напомним, сегодня Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока-2".
Кроме того, в середине ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2".