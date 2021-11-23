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США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", - Держдеп

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Вівторок 23 листопада 2021 21:42
США продовжать вводити санкції проти "Північного потоку-2", - Держдеп Фото: Нед Прайс, представник Держдепу США (usembassy.gov)
Автор: Валерія Поліщук

Сполучені Штати продовжать вводити санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Зокрема, обмеження будуть вводитися відповідно до закону "Про захист енергетичної безпеки Європи" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

Про це заявив речник Держдепартаменту США Нед Прайс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"Ми продовжимо слідувати законодавству щодо виконання PEESA належним чином щодо організацій, що беруть участь у будівництві газопроводу", - заявив він.

Нагадаємо, сьогодні Мінфін США ввів нові санкції проти "Північного потоку-2".

Крім того, в середині листопада Німеччина призупинила сертифікацію "Північного потоку-2".

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Сполучені Штати Америки Санкції Північний потік-2
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