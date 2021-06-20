США продолжат вводить санкции против "Северного потока-2", - советник Байдена

Советник президента США Джейк Салливан заявил, что Вашингтон по-прежнему выступает против российского газопровода "Северный поток-2" . Он заверил, что США продолжат вводить санкции против газопровода.

Об этом он сказал в эфире телеканала CNN .

Как объяснил Салливан, президент США Джо Байден не собирается вводить санкции против стран ЕС, которые причастны к "Северному потоку-2", однако он готов вводить ограничения против российских компаний.

"Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве "Северного потока-2". Он это делал и продолжит делать", - заявил советник Байдена.

"Северный поток-2" - это газопровод, который должен соединить Германию и Россию по дну Балтийского моря. Этот проект несет угрозу транзиту газа через Украину, поскольку после запуска "Северного потока-2" Россия может отказаться прокачивать газ в Европу через украинскую территорию.