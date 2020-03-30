США продовжили карантинні заходи до кінця квітня

Фото: Дональд Трамп (Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Обмежувальні заходи продовжили у США до 30 квітня

Президент США Дональд Трамп оголосив про продовження обмежувальних заходів для боротьби з поширенням коронавіруса COVID-19 до 30 квітня. Про це він заявив на прес-конференції в Білому домі, повідомляє РБК-Україна.

За словами Трампа, такі заходи повинні сповільнити темпи поширення коронавіруса в Америці, де кількість інфіковані COVID-19 досягло майже 140 тисяч осіб.

"Ми хочемо, щоб цей кошмар закінчився якнайшвидше. Для цього ми продовжуємо наші рекомендації щодо запобігання розповсюдження коронавіруса до 30 квітня, щоб зупинити його", - повідомив президент США.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Трамп чекає піку смертності від коронавіруса в США через два тижні. При цьому президент США очікує, що початок відновлення США після пандемії коронавіруса почнеться з 1 червня.

Також повідомлялося, що на думку президента США Дональда Трампа, якщо в країні від коронавіруса COVID-19 помре від 100 до 200 тисяч американців, це буде хорошим результатом. За деякими прогнозами, кількість жертв коронавіруса в США може досягти 2,2 млн осіб.